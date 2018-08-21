Минниханов в Казани принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов в Галеевской мечети Казани принял участие в намазе по случаю праздника Курбан-байрам.
Первый заместитель муфтия Татарстана Рустэм хазрат Валиулин зачитал поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина и главы РТ. По завершении проповеди в Галеевской мечети состоялся праздничный намаз.
После чего Минниханов посетил новую мечеть на улице Федосеевская. Группа прихожан — инициаторы строительства мечети — провели здесь в честь Курбан-байрама первую праздничную молитву, сообщает пресс-служба президента РТ.
Накануне в честь праздника президент РТ пожелал татарстанцам «милости Всевышнего, мира, счастья, достатка и благополучия!».ОбществоВласть
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