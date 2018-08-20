Павел Францоуз: «Ротенберг редко слышит „нет“, но моей мечтой была НХЛ»

Экс-голкипер «Трактора» и новичок «Колорадо» Павел Францоуз рассказал о том, как едва не отказался от НХЛ ради перехода в питерский СКА.

«Мной очень интересовался СКА, было очень трудно принять решение. Многие советовали Санкт-Петербург. Но сердцем я выбрал .

Когда я только начал заниматься хоккеем, то мечтал об НХЛ. Было бы глупо не попробовать свои силы. Я готов к тому, что жизнь там не покажется мне сказкой, я хочу бороться за свой шанс. Должен сказать спасибо моему агенту Роберту Шпаленке, который помог мне решиться.

Был момент, когда появился вариант в НХЛ, но он не выглядел серьезным, и тогда я начал больше расспрашивать о Санкт-Петербурге. Предложение из Питера было отличным, я оценил его.

На чемпионате мира я встретился с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом. Он сказал мне: «Мы нечасто сами просим хоккеиста прибыть к нам. Обычно сами игроки и их агенты звонят нам». Вероятно, этот влиятельный человек еще реже слышит слово «нет», – сказал Францоуз чешскому изданию Isport.cz.