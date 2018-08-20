В Казани на шесть дней частично перекроют улицу Спартаковскую

В Казани с 23 по 29 августа частично перекроют движение по ул. Спартаковская. Это связано с прокладкой бытовой и ливневой канализации.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, движение в эти дни будет полностью закрыто по проезжей части и тротуару в районе дома №8.

Ранее в Балтасинском районе Республики Татарстан с 20 августа по 1 декабря будет закрыта для движения транспорта автодорога Казань — Малмыж на участке 108 км.