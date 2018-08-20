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Казахстан на три месяца запретил ввоз бензина из России

15:37, 20.08.2018
Казахстан на три месяца запретил ввоз бензина из России
Фото: pixabay.com

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ о введении запрета на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом.

Уточняется, что ограничение вводится сроком на три месяца. Приказ вступает в силу через десять календарных дней после официального опубликования, то есть 26 августа, передает «Sputnik Казахстан».

Ранее сообщалось, что в августе Министерство энергетики Казахстана собирается ввести запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. По словам, вице-министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, ограничение связано с переизбытком на территории страны бензина Аи-92.

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