Казахстан на три месяца запретил ввоз бензина из России

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ о введении запрета на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом.



Уточняется, что ограничение вводится сроком на три месяца. Приказ вступает в силу через десять календарных дней после официального опубликования, то есть 26 августа, передает «Sputnik Казахстан».



Ранее сообщалось, что в августе Министерство энергетики Казахстана собирается ввести запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. По словам, вице-министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, ограничение связано с переизбытком на территории страны бензина Аи-92.