Новым замглавы Минкомсвязи стал Олег Иванов
Олег Иванов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Назначить Иванова Олега Анатольевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
С 2011 года Иванов занимал должность заместителя руководителя Роскомнадзора.
Напомним, что в конце июля заместителями главы Минкомсвязи были назначены Олег Войтенко и Евгений Кисляков из Аналитического центра при правительстве РФ. До этого свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.ОбществоВласть
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