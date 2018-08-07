Новым замглавы Минкомсвязи стал Олег Иванов

Олег Иванов назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить Иванова Олега Анатольевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

С 2011 года Иванов занимал должность заместителя руководителя Роскомнадзора.

Напомним, что в конце июля заместителями главы Минкомсвязи были назначены Олег Войтенко и Евгений Кисляков из Аналитического центра при правительстве РФ. До этого свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.