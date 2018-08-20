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В Тольятти пройдет традиционный «Кубок Сахарова» по хоккею

09:56, 20.08.2018

C 21 по 25 августа на льду «Лада-Арены» пройдет традиционный турнир «Кубок Сахарова», сообщает пресс-служба тольяттинской «Лады».

В нем примут участие команды МХЛ: «Ладья», «Дизелист» (Пенза), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Снежные Барсы» (Астана) и «Спутник» (Альметьевск). Победитель и призеры турнира определятся по итогам кругового турнира.

Турнир посвящен памяти одного из основателей ХК «Лада» и его первого президента Константина Григорьевича Сахарова и проводится с 2011 года.

В первый день турнира 21 августа встретятся:

  1. «Снежные Барсы» (Астана) — «Спутник» (Альметьевск),
  2. «Ладья» (Тольятти) — «Дизелист» (Пенза).


СпортХоккей
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