В Тольятти пройдет традиционный «Кубок Сахарова» по хоккею

C 21 по 25 августа на льду «Лада-Арены» пройдет традиционный турнир «Кубок Сахарова», сообщает пресс-служба тольяттинской «Лады».

В нем примут участие команды МХЛ: «Ладья», «Дизелист» (Пенза), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Снежные Барсы» (Астана) и «Спутник» (Альметьевск). Победитель и призеры турнира определятся по итогам кругового турнира.



Турнир посвящен памяти одного из основателей ХК «Лада» и его первого президента Константина Григорьевича Сахарова и проводится с 2011 года.

В первый день турнира 21 августа встретятся:

«Снежные Барсы» (Астана) — «Спутник» (Альметьевск), «Ладья» (Тольятти) — «Дизелист» (Пенза).



