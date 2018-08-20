«Салават Юлаев» назвал «золотой состав» на День болельщика

21 августа состоится День болельщика «Салавата Юлаева». Как сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба, на лед «Уфа-Арены» выйдут Владимир Антипов, Михал Микеска, Радек Филипп, Андрей Таратухин, Димитрий Тарасов, Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин и Игорь Григоренко.



Также в большом хоккейном празднике примут участие: Мирослав Блатяк, Алексей Медведев, Николай Заварухин, Игорь Волков, Артем Гордеев, Вадим Тарасов, Игорь Щадилов, Алексей Шкотов и Александр Логинов.

Руководить золотым составом с тренерского мостика будет Венер Расихович Сафин.



Почетными и желанными гостями Дня болельщика станут члены семьи тренера золотой мечты Сергея Михайловича Михалева: супруга Ольга, сыновья Степан и Семен.

«Золотой» состав «юлаевцев» сыграет с ныне играющими в уфимской команде хоккеистами в показательном гала-матче.

