Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов: «Мы привезли гол сами себе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от чемпиона «Локомотива» дома с минимальным счетом 0:1 в 4-м туре чемпионата РПЛ:

— Сегодня у нас не «сыграли» замены. Я ожидал большего. Мы должны прибавлять, и будем над этим работать. Скоро поправится Канунников. Так на замену нельзя выходить, как это было сегодня. Как я оценю действия новичков команды? Самарджич сыграл хорошо. Хотя давно не играл. Уровень мастерства позволяет ему сыграть с листа. Шейдаев пока не готов. Ему нужно больше двигаться и работать над своей формой.

Сегодня поражения мы не заслужили. У нас также были моменты у ворот соперника. В конце Гилерме вытащил, а мы привезли гол сами себе, — сказал тренер «Крыльев».