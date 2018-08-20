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На пермской набережной появился арт-объект «Между нами вода»

08:52, 20.08.2018
На пермской набережной появился арт-объект «Между нами вода»
Фото: permm.ru

Пермяки обнаружили новый арт-объект на правом берегу Камы возле Коммунального моста. Фотографии с ним появились в соцсетях.

Надпись «Между нами вода» выполнена из белой краски и хорошо видна с противоположного берега. Граффити создали подростки в рамках проекта «За пARTой». Это образовательная программа для старшеклассников при музее современного искусства PERMM.

Стоит отметить, что надпись была нарисована в конце июля, но только недавно горожане начали активно фотографировать ее и выкладывать снимки в социальные сети. Многим фраза напомнила строчку из песни группы «Грибы».

Напомним, ранее в Перми появился арт-объект, посвященный ипотеке.

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