На пермской набережной появился арт-объект «Между нами вода»

Пермяки обнаружили новый арт-объект на правом берегу Камы возле Коммунального моста. Фотографии с ним появились в соцсетях.

Надпись «Между нами вода» выполнена из белой краски и хорошо видна с противоположного берега. Граффити создали подростки в рамках проекта «За пARTой». Это образовательная программа для старшеклассников при музее современного искусства PERMM.

Стоит отметить, что надпись была нарисована в конце июля, но только недавно горожане начали активно фотографировать ее и выкладывать снимки в социальные сети. Многим фраза напомнила строчку из песни группы «Грибы».

Напомним, ранее в Перми появился арт-объект, посвященный ипотеке.