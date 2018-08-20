После выхода на пенсию россияне начинают зарабатывать в 1,5 раза меньше — ВШЭ

Сейчас 40% людей, вышедших на пенсию, продолжают работать. Большинство пенсионеров стараются остаться на том же месте, что и раньше.

Тех же, кто вынужденно меняет работу, как правило, ожидает падение заработка в среднем в полтора раза, так как устраиваются они сторожами, контролерами и продавцами. При этом, по словам экспертов ВШЭ, в ближайшие годы из-за рисков бедности доля работающих пенсионеров будет только расти, передает «Коммерсантъ».

Сейчас в РФ насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.



Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы. При этом с учетом изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.