Жители Перми проигнорировали акцию в поддержку курса руководства страны

В Перми на согласованную акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел.



Организаторы заявки написали, что в пикете примут участие около 350 человек, сообщает «Эхо Москвы».

Отмечается, что пикет должен был пройти как раз на том месте, где собирались протестовать гражданские активисты. Последним отказали по причине того, что место уже занято.