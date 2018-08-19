В МВД предложили следить за футбольными болельщиками в соцсетях — СМИ

МВД России предлагает следить за поведением футбольных болельщиков в социальных сетях. Ведомство предлагает возложить эту обязанность на Министерство спорта.



Чиновники Минспорта должны подписаться на все «околофутбольные» паблики и отслеживать, когда и какие болельщики собираются на выезды, чтобы предотвращать драки между фанатами различных клубов, передает telegram- канал Mash.

Отмечается, что Минспорта эту идею не поддерживает.