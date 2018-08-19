Рядом с детским лагерем в Крыму обезвредили 250-килограммовую авиамину времен ВОВ

Саперы сегодня, 19 августа, обезвредили авиационную мину весом 250 кг, обнаруженную у детского лагеря «Дельфин» в Сакском районе Крыма.



«Обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: авиационная мина весом 250 кг, обнаруженная в акватории Черного моря на глубине 1,5 м на расстоянии 10-15 м от берега пляжа пионерского лагеря „Дельфин“ в селе Поповка Сакского района», — передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мину уничтожили на месте ее обнаружения рядом с детским лагерем в Сакском районе республики.