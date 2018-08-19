Сегодня в Татарстане без осадков и до +23°С

Сегодня, 19 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью по республике от +4°С до +9°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +18°С до +23°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +21°С.

