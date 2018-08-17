Руководителем управления Росреестра по Удмуртии стала уроженка Татарстана

Управление Росреестра по Удмуртской Республике возглавила Фарида Зворыгина. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 15 августа 2018 года руководителем Управления Росреестра по Удмуртской Республике назначена Фарида Зворыгина», — говорится в сообщении.

Зворыгина родилась 21 июня 1966 года в городе Агрыз Татарской АССР. В 1999—2012 годах замещала различные должности в ведомствах Удмуртии. С 2013 по 2018 годы работала на руководящих должностях в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ранее руководителем регионального управления являлся Михаил Коняхин. В прошлом году он возглавил управление государственной регистрации права и кадастра города Севастополя.