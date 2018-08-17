Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,5 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 3,5 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован на улице Аграрной, Мамадышском тракте — от улицы Космонавтов до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (4 балла).



Напомним, что сегодня утром в Казани была зафиксирована самая длинная пробка для данного времени суток за всю неделю. Ее протяженность составила 2,7 км.