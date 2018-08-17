Власти Башкирии взяли под охрану два объекта культурного наследия в Уфе

Управление по госохране объектов культурного наследия РБ взяло под охрану два объекта культурного наследия в Уфе. Речь идет о здании Русского драмтеатра и «Доме Платонова».

Республиканский русский драматический театр расположен по адресу: проспект Октября, 79.

«Здание является частью советской застройки проспекта Октября 1970-1980-х годов, составляет ансамбль площади имени Ленина и является градостроительной доминантой данной местности», — говорится в документе.

«Дом Платонова» расположен в Кировском районе Уфы по адресу: улица Цюрупы, 38. По данным управления, здание является частью сохранившейся исторической застройки конца XIX — начала XX века.