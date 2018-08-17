Путин назначил нового посла России в Кувейте

Президент России Владимир Путин сменил посла России в Кувейте. Николай Макаров сменил на этом посту Алексея Соломатина. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.



«Назначить Макарова Николая Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт», — говорится в одном из указов.

Другим документом от должности освобожден Алексей Соломатин, занимавший пост с 2013 года.

Макаров до назначения занимал в МИД должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.