Теплоход столкнулся с причалом в речном порту Удмуртии

Теплоход, следовавший из Ярославля в Пермь, наехал на причал в порту города Сарапула в Удмуртии.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, около 7.30 по местному времени теплоход совершил «жесткое причаливание», в результате которого повреждения получил причал. Сам теплоход не пострадал.

На борту находились 49 членов экипажа и 153 пассажира. Никто из них в результате происшествия не пострадал. Как отметили в линейном отделе, в настоящее время проводятся следственные действия. По предварительным данным, столкновение теплохода с причалом произошло из-за ошибки при причаливании. Капитана судна проверили на наличие в крови алкоголя, тест дал отрицательный результат.

После завершения следственных действий сегодня теплоход сможет продолжить движение по маршруту.