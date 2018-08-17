В Башкирии страховщики не оформляют ОСАГО владельцам мотоциклов и такси

Мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявил множество нарушений на рынке автострахования. В Башкирии обнаружились случаи отказа страховщиков оформлять ОСАГО владельцам мотоциклов и такси.

Аналогичные нарушения замечены в Бурятии и Новосибирской области, сообщает пресс-служба ОНФ.

По данным службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, за 2017 год граждане направили 90,4 тысячи жалоб на страховые организации, из которых 86% приходится на обращения, связанные с ОСАГО.

Чаще всего страхователи жалуются на неверное применение коэффициента «бонус-малус» (КБМ), проблемы с оформлением полиса в электронном виде (e-ОСАГО), отказы страховщиков в заключении договора и навязывание дополнительных услуг.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), общий объем выплат страховых компаний по ОСАГО по судебным решениям в прошлом году составил 37,4 млрд рублей. Причем страховщики уверены, что большая часть денег оседает у посредников.