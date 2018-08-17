Promobot продаст роботов в пять новых стран за 2 млн долларов

Пермская компания Promobot поставит 102 робота в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию.

С каждым дилером подписаны контракты, которые будут действовать до 2021 года. Общая сумма сделки составила 2,03 млн долларов. Роботов планируют внедрить в бизнес-центры, торговые центры, банки, музеи.

В соответствии с последними исследованиями рынка, данные поставки составляют 1% от мирового рынка робототехники и 50% от экспорта электромеханических устройств в России за прошедший месяц, добавили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Напомним, ранее стало известно, что компания Promobot поставит в США 2 000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей.