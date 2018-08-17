«Татсоцбанк» против должника: в Казани у магазина арендатора «Галереи вин» умыкнули часть ограды

Фото: Реальное время

С заявлением в полицию о незаконных действиях неизвестных намерен обратиться сегодня арендатор компании «Галерея вин». Накануне у магазина сняли и спилили часть решеток, ограждавших территорию винного бутика таким образом, чтобы расстояние до соседней частной клиники составляло более 30 метров.



Как рассказали журналисту «Реального времени» сотрудники магазина, двое неизвестных парней появились у магазина «Галереи вин» на улице Чистопольской, 16/15 примерно в 8 утра 16 июня. Сам магазин был еще закрыт, поэтому они без помех принялись вынимать из петель и разрезать запаянные наглухо декоративные двери с центрального и левого входа.

Случайные свидетели не стали мешать парням, которые унесли двери-решетки в припаркованную рядом машину, но позже поделились информацией — те были не одни, за их работой наблюдали двое представительных немолодых мужчин, попавшие в прицел камеры видеонаблюдения. Записи уже направлены в полицию.

По мнению соучредителя ООО «Галереи вин» Якова Цейнштейна, целью действий вышеупомянутой группы лиц было — лишить арендатора лицензии на торговлю спиртным, а арендодателя и должника «Татсоцбанка» — живых денег, которые можно было направлять на погашение задолженности.

Ведь после того, как по соседству с винным бутиком образовалось частное медучреждение, «Галерея вин» была вынуждена оставить для входа в свой магазин лишь крайний правый проход с улицы. Остальные пришлось перекрыть, чтобы выдержать требования законодательства о расстоянии не менее 30-ти метров до соцобъекта.

Только после исчезновения решеток, до директора компании-арендатора довели информацию о якобы направлявшемся в адрес арендатора письме конкурсного управляющего фирмы-банкрота «Галерея вин» Нотфуллиной от 13 августа с требованием убрать эти самые решетки в трехдневный срок. Из письма следует, что данные ограждения «Татсоцбанк» — основной кредитор «Галереи» и залогодержатель помещения на Чистопольской 16/15 — считает недопустимыми, полагая, что «изменение схемы доступа» ограничивает доступ инвалидам и может стать помехой в случае ЧП на объекте.

Заканчивается письмо Нотфуллиной словами, что в случае невыполнения данных требований демонтаж ограждений «будет проведен нами».

Цейнштейн расценил случившееся, как очередную попытку давления и поставил ее в один ряд с поджогом автомобиля компании, в организации которого обвиняют главного юриста ТСБ.