Самарская «пирамида позора» признана незаконной

Прокуратура Самара признала установку у домов должников «пирамиды позоры» незаконной.

Как пояснили в ведомстве, по факту размещения железобетонного объекта на земле у самарца была проведена проверка. По итогам выяснилось, что у «РКС-Самара» отсутствовали правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кроме того, уголовное дело, возбужденное по факту кражи «пирамиды позора» в поселке Толевый, прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, «РКС-Самара» устанавливает «пирамиды позора» у домов самых злостных неплательщиков, которые месяцами не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Выбираются дома, владельцев которых нельзя отнести к социально незащищенным слоям населения.