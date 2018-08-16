В Татарстане сильный ветер сорвал крышу четырехэтажного дома

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нурлате ветер сорвал крышу с четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Информация о ЧП поступила сегодня в 19 час 30 мин в ЕДДС Нурлатского района. Ветер сорвал шифер с 50 кв. метров крыши дома по ул. Гиматдинова, 82. Общая площадь кровли составляет 450 кв.м.

В доме проживает 58 человек, в том числе 10 детей. В результате инцидента никто не пострадал.

«Исполком и ТСЖ приняли решение о проведении восстановительных работ. Поврежденный участок кровли накрыт полиэтиленом» — добавили в МЧС.