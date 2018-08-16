В Сабинском районе Татарстана в ДТП погибли четыре человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане при столкновении двух автомобилей на трассе погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла во второй половине дня на 10 км местной автодороги Богатые Сабы-Лесхоз вблизи населенного пункта Кильдебяк Сабинского района РТ.

Автомобиль LADA Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Epica. В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомобиля LADA Largus скончались на месте происшествия, рассказали в МЧС.

Ранее в результате ДТП в Тукаевском районе РТ один человек погиб, еще семеро пострадали.