В результате ДТП в Тукаевском районе РТ один человек погиб, еще семеро пострадали

В Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД РТ.

Инцидент произошел накануне в 18.30 на 4-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Водитель Kia Ceed не справился с управлением и съехал на разделительную полосу с последующим выездом на встречку. Там автомобиль столкнулся с «Богданом 2110». По предварительным данным, погиб пассажир автомобиля Kia Ceed.

Ранее в Актанышском районе в ДТП с фурой пострадали три человека, один погиб.