Средний размер автокредита в Татарстане составил 577 тысяч рублей

В I полугодии 2018 года средний размер автокредита в Татарстане составил 576,8 тыс. рублей, что почти на 10% или на 50 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2017 года.

При этом, по данным НБКИ, самый большой размер автокредита в Москве — 1 млн рублей, Московской области — 862 тыс. рублей и Краснодарском крае (805 тыс. рублей). А среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования самое низкое значение данного показателя зафиксировано в Чувашской (565,0 тыс. рублей) и Удмуртской (565,3 тыс. рублей) республиках и Республике Татарстан.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, но и из-за повышения стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования.