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Самолет с российскими туристами экстренно приземлился в Турции

14:50, 16.08.2018
Самолет с российскими туристами экстренно приземлился в Турции
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский чартер с более 150 российскими туристами на борту совершил незапланированную посадку в аэропорту в Анталии. Самолет выполнял рейс из Туниса в Ростов-на-Дону.

Причиной экстренной посадки самолета «Боинг-737» стали проблемы с двигателем, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Анталии.

«Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталии для дальнейшего перелета туристов. Неисправный борт от полета отстранен», — сказал источник.

Происшествия
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