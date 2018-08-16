Самолет с российскими туристами экстренно приземлился в Турции

Российский чартер с более 150 российскими туристами на борту совершил незапланированную посадку в аэропорту в Анталии. Самолет выполнял рейс из Туниса в Ростов-на-Дону.

Причиной экстренной посадки самолета «Боинг-737» стали проблемы с двигателем, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Анталии.

«Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталии для дальнейшего перелета туристов. Неисправный борт от полета отстранен», — сказал источник.

