Минфин планирует самостоятельно контролировать госрасходы

Министерство финансов планирует проводить собственный аудит расходов бюджета и привлекать к таким проверкам другие министерства и ведомства. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале раскрытия нормативных актов.



Аудит расходов направлен «на доскональное подтверждение» суммы текущих расходов, но не предусматривает анализа самих расходных обязательств и их финансирования, передает РБК со ссылкой на министерство.

Согласно документу, Минфин вместе с другими ведомствами будет составлять перечень расходов для проверки. По каждому направлению будет создана отдельная рабочая группа. Чиновники должны разработать критерии эффективности расходов с учетом специфики отрасли и согласовать их с правительственной комиссией по оптимизации бюджетных расходов.

Отмечается, что аудит всех расходов бюджета займет, по предварительным оценкам, шесть-семь лет. Напомним, в настоящее время за целевым и эффективным расходованием средств бюджета следит Счетная палата.