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На месте снесенного комбината «Здоровье» появится новый комплекс

11:50, 16.08.2018
На месте снесенного комбината «Здоровье» появится новый комплекс
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Казани утвердил проект межевания территории, где ранее находился комбинат «Здоровье».

Разделенным территориям присвоили адреса: Островского 26 (4,1 тыс. кв. м) и 29 (11,2 тыс. кв. м). При этом большой участок разрешили использовать под объекты торговли, бытового обслуживания, здравоохранения, а также под гостиницы и парковку. Меньший — зона коммерческого ядра центра города на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры. Данные опубликованы в сборнике документов.

Напомним, перед закрытием «Здоровья» сообщалось, что это реконструкция и профиль здания не изменится. Тогда же стало известно, что на его месте могут возвести спа-центр.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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