Отстраненный от соревнований Данил Лысенко будет добиваться апелляции в CAS

Победитель зимнего чемпионата мира в прыжках в высоту Данил Лысенко, отстраненный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, уведомил IAAF, что будет настаивать на рассмотрении своего дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

«Лысенко сообщил в IAAF о том, что настаивает на рассмотрении своего дела в CAS. И теперь международная федерация должна передать заведенное на Лысенко дело в Спортивный арбитражный суд», — сообщила Иконникова.

Отмечается, что после того, как IAAF передаст дело в CAS, Лысенко предстоит выбрать формат судебных слушаний: либо его дело будет рассматриваться одним арбитром, либо — группой из трех судей. В первом случае спортсмен будет иметь право оспорить итоговое решение, во втором — нет.

Ранее Лысенко сообщил ТАСС, что защищать его интересы в СAS будет адвокат из США Пол Грин, клиентом которого во время Игр-2016 была другая российская легкоатлетка Дарья Клишина. Тогда за несколько дней до старта легкоатлетического турнира IAAF приняла решение запретить россиянке выступать в Рио-де-Жанейро. Клишина сразу же подала иск в CAS к международной федерации, с помощью Грина отстояв свое право быть участницей Олимпийских игр 2016 года, где заняла девятое место в прыжках в длину.