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Казанская пенсионерка добралась на мопеде до Байкала

06:53, 16.08.2018 1

65-летняя пенсионерка из Казани Александра Болдырева добралась на мопеде из столицы РТ до Байкала.

«Подъезжала к Байкалу со слезами на глазах, это такое счастье! Уже съездила на экскурсию по Ольхону: красота неописуемая! Пробуду здесь пару дней и выдвинусь в обратный путь», — приводит ее слова телеканал «360».

В общей сложности пенсионерка преодолела на мопеде Yamaha Vino от Казани до Байкала 4,3 тыс. км. До этого она уже побывала в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и в Крыму.

Ранее Башкирия вошла в тройку самых «байкерских» регионов России.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:08
    Вот молодчина! Есть еще женщины из той породы, как писал Некрасов: "...коня на скаку остановит и в горящую избу войдет". Счастливой дороги домой!
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