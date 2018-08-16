Казанская пенсионерка добралась на мопеде до Байкала

65-летняя пенсионерка из Казани Александра Болдырева добралась на мопеде из столицы РТ до Байкала.



«Подъезжала к Байкалу со слезами на глазах, это такое счастье! Уже съездила на экскурсию по Ольхону: красота неописуемая! Пробуду здесь пару дней и выдвинусь в обратный путь», — приводит ее слова телеканал «360».

В общей сложности пенсионерка преодолела на мопеде Yamaha Vino от Казани до Байкала 4,3 тыс. км. До этого она уже побывала в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и в Крыму.

Ранее Башкирия вошла в тройку самых «байкерских» регионов России.