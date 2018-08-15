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Путин рассказал анекдот о находчивости императора Николая I

22:59, 15.08.2018
Путин рассказал анекдот о находчивости императора Николая I
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на образовательном форуме «Машук» рассказал историю про находчивость императора Николая I.

Николай I часто проезжал мимо места, где работало подразделение солдат. Каждый раз император приветствовал бойцов словами «Здорово, молодцы!». Те, в свою очередь, отвечали: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» рассказал Путин.

Рядом провинившиеся отрабатывали наказание на гауптвахте. С ними императору здороваться не положено. «Но Николай несколько дней ездил (мимо), потом все-таки остановился, повернулся к ним: „Здорово, шалуны!“ Таким образом, дал и им возможность поздороваться», — цитирует Путина "РИА Новости".

Ранее Путин пошутил, что после выборов пойдет работать комбайнером.

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