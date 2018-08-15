Уфимский «Толпар» проиграл вторую встречу на турнире в Чебаркуле

В Чебаркуле прошли матчи второго игрового дня IX Турнира памяти Дениса Ляпина среди молодежных команд. Во второй встрече на традиционном предсезонном мемориале уфимский «Толпар» сыграл с «Тюменским легионом». Уфимцы уступили в овертайме со счетом 1:2.

Счет открыл «толпаровец» Алексей Пустозеров на 15-й минуте. Во втором периоде Иван Степанов сравнял результат. А на исходе овертайма Тимофей Филиппов принес победу «легионерам».

В первом матче турнира против челябинских «Белых медведей» уфимцы также проиграли — 1:2, но по буллитам.

16 августа «Толпар» сразится с чебаркульской «Звездой».

