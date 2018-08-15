Актрисе Яне Трояновой пришло предостережение от прокурора о возможной уголовной ответственности

Известную актрису Яну Троянову предостерегли об административном и уголовном наказании за организацию общественной акции в Москве.



Супруг актрисы режиссер Василий Сигарев опубликовал предостережение об уголовной и административной ответственности актрисы, доставленное сотрудниками правоохранительных органов, на своей странице в Facebook.

«С утра нагрянул уголовный розыск, искали Троянову. Ее в квартире не было. Дали мне вот эти бумажки. Видимо, уголовница. Ну и репост бы. Вернул все обратно», — написал Сигарев.



Согласно тексту предостережения, речь идет об акции «Марш матерей», запланированной на 15 августа в Москве, одним из организаторов которой является актриса.