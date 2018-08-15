Путин пожаловался на нехватку позитива в соцсетях

Президент России Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Об этом президент заявил на форуме «Машук».

Участник форума и соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту, как создается контент для студенческих телестудий, и отметил направленность проекта на соцсети, передает «Интерфакс».

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — ответил Путин.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.