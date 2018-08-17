Средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 158 тысяч рублей

По итогам II квартала 2018 года средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 158 тысяч рублей, что на 33% больше показателей аналогичного периода 2017 года.

В целом по России средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров, по данным НБКИ, увеличился на 35,5% или на 51,6 тысячи рублей и составил 196,8 тысячи рублей.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера.

