Александр Кузмак: «В Татарстане беспрецедентно развивается спорт, но все продолжают ждать бюджетных денег»

В беседе с «Реальным временем» комментатор Первого канала Александр Кузмак поделился мыслями, как сделать российский спорт самоокупаемым, а также о том, почему в Татарстане до самоокупаемости профессионального спорта пока далеко.

— А российский футбол действительно может зарабатывать, учитывая какая сумма на права фигурировала? Всего 1,7 миллиарда. В сравнении с европейскими чемпионатами это мизер.

— Если говорить коротко, то да, может. Я убежден, что российский футбол, российские СМИ и многое другое могут зарабатывать деньги. Но для этого они должны, во-первых, работать в единой связке, а во-вторых этим должны заниматься профессиональные люди. И в-третьих, что самое главное, у нас есть примеры: чемпионат мира по футболу был образцово-показательным не только с точки зрения организации самих матчей, но и информации было столько в городах, она была так правильно подана, что люди пошли на трибуны, и они точно знали, зачем они туда идут. Маркетинговая политика была просто идеальной, поэтому такая посещаемость и столько туристов. Понятно, что инфоповод был, равных которому в России нет. Но тем не менее те же самые шаги спортивные и футбольные власти делать обязаны. Потому-что государство все уже сделало: построило стадионы, передало их муниципалитетам, передало поля и спортивные школы. Дальше работайте и создавайте рыночный продукт!

Я абсолютно уверен, что в Татарстане, где спорт развивается беспрецедентным образом, возможности по монетизации спорта безграничны. Просто, к величайшему сожалению, все осваивают спонсорские деньги.