Полномочия по госзакупкам городов и районов Удмуртии передадут в единый региональный центр

В Удмуртии закупки для нужд муниципальных образований передадут в Региональный центр закупок Удмуртской Республики. Председатель правительства УР Ярослав Семенов подписал распоряжение, согласно которому именно этому учреждению поручается определять поставщиков для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и унитарных предприятий городов и районов, за исключением Ижевска.

Документ размещен на официальном сайте правительства региона.

В распоряжении одобрены проекты соглашения между Удмуртской Республикой и соответствующими муниципальными образованиями о передаче таких полномочий при закупках при начальной цене контракта свыше 500 тысяч рублей в 2018 году и свыше 100 тысяч рублей с 1 января 2019 года.

Региональный центр закупок в Удмуртской Республике был создан в декабре 2017 года в качестве единого органа для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее полномочиями по госзакупкам обладали несколько министерств.