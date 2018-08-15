МВД объявило в розыск врача-маммолога и экс-сотрудника Фонда соцстраха по афере под 60 млн рублей

Фото: МВД по РТ

Сегодня МВД Татарстана обнародовало информацию об объявлении в федеральный розыск двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат по беременности.

По версии Главного следственного управления ведомства, экс-сотрудник филиала регионального отделения Фонда соцстраха Беляков Алексей Николаевич 1983 года рождения и его ровесник, бывший врач-маммолог казанской больницы №7 Гиа Гиглаевич Чухуа (фото на постере) причастны к хищениям на общую сумму 59 млн рублей.

Всех, кто располагает сведениями об их местонахождении, просят звонить по телефонам: (843) 291-38-92, 291-31-87, 291-22-45.

В самом отделении ФСС по РТ уверяют, что приняли участие в выявлении этого преступления и часть похищенных денег уже вернули.

Подробнее — в материале «Реального времени».