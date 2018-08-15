«Уфу» в Москве будет судить Москалев, а «Рубин» на Кавказе — Иванов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Заключительный матч тура 20 августа «Динамо» — «Уфа» обслужит бригада судей: главный — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Карасев (Москва). Инспектором будет Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

Поединок между казанским «Рубином» и «Ахматом» 18 августа в Грозном будет судить главный арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Сафьян (Москва). Оценки им выставит инспектор Николай Левников (Санкт-Петербург).

Уфимский арбитр Валерий Данченко поможет на линии Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга в поединке ЦСКА — «Арсенал» (Тула).