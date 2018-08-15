Связанная с «Татнефтью» компания анонсировала выпуск инновационных удобрений

Инжиниринговая компания группы «Татнефть» «ИНКО-ТЭК» планирует запустить производство инновационных минеральных удобрений.

Выпускать будут продукт в виде «индивидуальных гранул под каждое поле, под каждую культуру», пишет «Коммерсант».

Завод по производству удобрений должен появиться в ОЭЗ «Елабуга». По планам, предприятие будет выпускать 120 тыс. тонн продукции.

В Минсельхозпроде Татарстана пока не обещают продвигать чудо-гранулы, ссылаясь на то, что не обладают информацией об их свойствах, и отмечают, что у сельхозпроизводителей не хватает средств даже на «классические удобрения».