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Связанная с «Татнефтью» компания анонсировала выпуск инновационных удобрений

08:02, 15.08.2018

Инжиниринговая компания группы «Татнефть» «ИНКО-ТЭК» планирует запустить производство инновационных минеральных удобрений.

Выпускать будут продукт в виде «индивидуальных гранул под каждое поле, под каждую культуру», пишет «Коммерсант».

Завод по производству удобрений должен появиться в ОЭЗ «Елабуга». По планам, предприятие будет выпускать 120 тыс. тонн продукции.

В Минсельхозпроде Татарстана пока не обещают продвигать чудо-гранулы, ссылаясь на то, что не обладают информацией об их свойствах, и отмечают, что у сельхозпроизводителей не хватает средств даже на «классические удобрения».

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