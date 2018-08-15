Ким Чен Ын отправил Путину телеграмму — СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Она посвящена освобождению Кореи от японской оккупации (15 августа 1945 года).

«Граждане наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжёлой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для их дальнейшего развития», — цитирует телеграмму Life.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также пожелал Владимиру Путину «ещё больших успехов в ответственной работе по построению могущественной России».

Праздник освобождения Кореи отмечается ежегодно 15 августа и на севере, и на юге. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.

