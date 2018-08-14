Минтранс РФ спрогнозировал 30%-ный рост цен на авиатопливо к концу года

Минтранс России прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, это может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Дитрих отметил, что объем дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 миллиардов рублей, передает «РИА Новости».

В связи с этим Минтранс РФ предлагает единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию расходов. Сейчас рассматривается вопрос о выплате 22,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпании повысят цены на билеты из-за дорогого керосина. При этом билеты в пакетных турах зимой могут подорожать на 10%. Однако в ФАС отмечают небольшое снижение цен на авиатопливо в последние два месяца.