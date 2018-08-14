Минниханов обсудил вопросы развития бизнеса с гендиректором ООО «Дизайн Рус»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором ООО «Дизайн Рус» Седатом Созудогру. Встреча состоялась в Доме правительства РТ.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и развития бизнеса, передает пресс-служба президента РТ.

На встрече также присутствовали заместитель директора департамента внешних связей президента РТ Марат Гатин, первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.



Напомним, что ООО «Дизайн Рус» — крупный производитель пластмассовых плит, полос, труб из полипропилена и полиэтилена. Дочернее предприятие ООО «Дизайн Групп» открылось на территории ОЭЗ «Алабуга» в ноябре 2015 года.

Тогда компания предложила проект по строительству крупного тепличного комплекса стоимостью $2,3 млрд. Однако его пришлось отложить из-за обострения отношений между Россией и Турцией. В прошлом году переговоры были возобновлены.