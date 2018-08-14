РПЛ может создать стабилизационный фонд для помощи клубам

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном создании стабилизационного фонда для клубов — для предотвращения снятия команд из-за проблем с деньгами.

«Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считанные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила мундиаль.



Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жесткий контроль во всех сферах», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

Напомним, этим летом из-за финансовых проблем исчезли два клуба РПЛ — пермский «Амкар» и обладатель Кубка России «Тосно».