Главный тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин: «Чемпионат в ВХЛ будет еще плотнее»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин в интервью официальному сайту Высшей хоккейной лиги поделился мыслями об уровне конкуренции в чемпионате.



«Подготовка к сезону идет полным ходом! Только приехали со сборов и сейчас готовимся отправиться на турнир в Санкт-Петербург, где помимо нас выступят две местные команды — «СКА-Нева» и «Динамо», а также тольяттинская «Лада». Также в планах участие в домашнем кубке, приуроченном ко Дню нефтяной и газовой промышленности. У нас пока еще есть время посмотреть на то, что мы наработали в межсезонье. Оценить ребят в деле.



Думаю, что в этом году будет не менее интересный чемпионат, но при этом более плотный. Смотрите сами, помимо двух питерских команд из КХЛ спустились «Югра» и «Лада». «Металлург» из Новокузнецка усилился прилично. Вообще, можно сказать, что многие команды неплохо укрепились в межсезонье, и имейте в виду, что этот процесс еще не завершен. Очень многие ребята с опытом выступлений в КХЛ ждут своего часа, и, возможно, что они появятся в нашей лиге.



Комплектация команды — процесс постоянный. Здесь много факторов, в том числе и травмы игроков, от которых никто не застрахован, в том числе и «Нефтяник». Мы и сейчас ведем переговоры с некоторыми хоккеистами, но будут они у нас или нет — покажет время.



Настроение прекрасное, рабочее. Все довольны тренировочным процессом, и ни к кому претензий нет. Скажем так, откровенных лентяев или сачков в команде не наблюдаем. Все, что даем, выполняют. Может, кто-то не привык к нашим нагрузкам, но главное, что прослеживается старание. Даже по последним играм можно наблюдать, что хоккеисты не боятся ложиться под шайбу, несмотря на товарищеский статус встреч, — это может свидетельствовать только об огромном желании показать себя и биться за команду. Это радует», — сказал Гизатуллин.

В сезоне 2017/2018 «Нефтяник» завоевал бронзовые медали чемпионата ВХЛ.