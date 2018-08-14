Сильвестр Игбун: «Совершили ряд глупых ошибок в самом конце встречи»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (0:1):

— Конечно же мы расстроены, потому что настраивались на победу в этой игре. Мы делали все, что было в наших силах, но, к сожалению, совершили ряд глупых ошибок в самом конце встречи. Одной из них соперник и воспользовался, что привело к пропущенному голу. Тем не менее, мы сражались всей командой. Теперь осталось сфокусироваться на следующем матче и обыграть «Прогрес» в Люксембурге, — передает слова нигерийца корреспондент «Реального времени».

