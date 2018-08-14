В Перми пригородные железнодорожные кассы перенесут в здание вокзала

Билетные кассы пригородных поездов перенесут с привокзальной площади в здание станции Пермь-II.

На данный момент они располагаются на улице в одноэтажном здании в нескольких метрах от железнодорожного вокзала. До конца августа будут решены все технические вопросы переезда кассиров в обновленный блок строения.

Данное решение было принято для удобства пассажиров и кассиров, которым не придется страдать от изменчивой уральской погоды, пояснили в Пермской пригородной компании.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей.

