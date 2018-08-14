Полиция Башкирии рассчитывает найти избившего пенсионера юношу из Стерлитамака

Фото: скриншот видеозаписи

УМВД по Стерлитамаку разыскивает юношу из Стерлитамака, избившего пенсионера за замечание. Полицейские рассчитывают найти его в ближайшее время.

Пользователи интернета уверены, что уже вычислили нападавшего. По их данным, парню 19 лет и он живет в том же дворе, где произошло нападение, передает «РИА Новости».

Сейчас пострадавшего уговаривают написать заявление на избившего его молодого человека. В этом случае полиция сможет привлечь агрессивного автолюбителя.

Напомним, что 12 августа во дворе одного из домов по улице Коммунистической в Стерлитамаке пенсионер высказал замечание молодому водителю. Тот вышел из машины и с ходу ударил пенсионера ногой по лицу. Происшествие попало на запись видеорегистратора. Видео вызвало возмущение жителей города.